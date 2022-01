Dopo il suo ritiro la Divina sta finalmente iniziando a vivere, alle prese con il matrimonio con il suo Matteo Giunta sta pensando sempre di più a mettere su famiglia.

In occasione di un’intervista a Il Giornale, Federica Pellegrini racconta le sue aspettative dopo il ritiro. La campionessa olimpica si sta godendo la vita mentre su Amazon Pirme Video andrà in onda il film tratto dalla sua vita Underwater.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Le dichiarazioni della Divina

Come riporta Fan Page, Federica Pellegrini si sbottona sui suoi piani futuri dopo il matrimonio con Matteo Giunta. La Divina dichiara: “Adesso che ho finito le competizioni comincerò a vivere.” Sul diventare genitore la campionessa afferma scherzando: “Mamma Cinzia da quattro anni mi batte sull’orologio”, scherza. “Ci ho provato col cane, poi con due, poi con i cuccioli, ma adesso…” Poi continua: “Ora vorrei imparare a fare tante cose: per esempio non so sciare, giocare a tennis, non so l’inglese, dovrei anche imparare a cucinare, una delle cose che mi appassiona di meno. Il matrimonio? Ho scoperto che organizzarlo è complicatissimo. Mi fa strano dire cosa dovrò fare da adesso in poi”.

Così la Divina finalmente libera dagli impegni sportivi potrà recuperare tante cose che non ha mai potuto fare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG