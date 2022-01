Durante una conversazione con Sophie Codegoni, Giacomo Urtis rivela di essere stato con un uomo famosissimo e con dei tatuaggi, prima che finisse in prigione.

Al Grande Fratello Vip 6 è stata sganciata una bomba gossip non indifferente. Sembra che Giacomo Urtis abbia avuto una storia con Fabrizio Corona per anni. Il nome non salta fuori ma i numerosi indizi lasciati dal gieffino a Sophie Codegoni (amica dell’ex paparazzo), non lasciano spazio a dubbi.

Le dichiarazioni di Giacomo Urtis e Sophie Codegoni

Come riporta Blogtivvu, Giacomo Urtis fa delle rivelazioni a Sophie Codegoni su una sua relazione precedente. Il gieffino svela all’ex tronista di essere stato anni con un uomo famosissimo che poi è andato in carcere. Lo definisce “l’amore della sua vita” e la gieffina risponde: “Tu sei stato con lui mentre lei guardava? Oh my God! Amore, giura? Choc! Non ne ha mai fatto mistero? Sì, come me sì. Sto zitta, non commento. Lui mi dice sempre che ti adora e ti ha conosciuto in aeroporto e ti ha portato a Milano. Amore ma sto male. Quando venivi a cena vedevo che vi baciavate ma lo sai noi tutti ci baciamo in bocca. Lui mi parla di te benissimo, dice che avete un rapporto pazzesco. Vedevo i vostri baci quando venivi a cena lì…“

Poi il chirurgo svela: “Lui non ne ha mai fatto mistero. Secondo te chi mi ha presentato il mondo? In aeroporto ho visto questo braccio tatuato… ci siamo presentati e mi ha portato a Milano ed io non volevo viverci ma è stata la mia fortuna. Lui è l’amore della mia vita. Sono uno dei pochi, negli anni, che è sempre rimasto là. Lui non si fa alcun problema, è normale.“

In molti hanno pensato a Fabrizio Corona, sarà davvero così? Vedremo la reazione dell’ex paparazzo.

