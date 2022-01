Scherzare nel modo sbagliato con il tenore, può avere delle conseguenze ed è ciò che è accaduto a Davide Silvestri che ha fatto infuriare la Ricciarelli.

Davide Silvestri ha definito ironicamente Katia Ricciarelli “vecchietta”, scherzando con Barù. A questa parola il tenore è andata su tutte le furie e si è scagliata contro l’attore che ha tentato inutilmente di calmarla. La gieffina ha persino minacciato l’attore di dargli uno schiaffo.

Katia furiosa con Davide Silvestri: cosa è successo

Scherzando con Barù, Davide Silvestri ha definito Katia Ricciarelli come “vecchietta” una parola che il tenore non ha preso bene. La gieffina si è scagliata furibonda contro l’attore e a nulle sono valse scuse e spiegazioni. Come riporta Blogtivvu, il tenore dichiara: “Sono offesa perché, fatalità, io ho più anni di voi ma me ne vanto! Tu non devi scherzare con me, sarebbe come se io dicessi che tu sei un nano!” La gieffina ha anche detto: “Maleducato, questa non te la perdono, mi dispiace. La prossima volta che lo fai ti tiro uno schiaffo”.

Poi sempre come riportato da Blogtivvu, la Ricciarelli dichiara: “Non le voglio le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice! Oggi Valeria si è arrabbiata perché uno le ha detto ‘Valeriona’. E a me venite a dire ‘vecchietta’ e lui (Barù, ndr) ribadisce ‘cos’hai con quella vecchietta’, no! Cazz* ragazzi! Arrivate ai miei anni come sono arrivata io, con il bagaglio che ho io. State esagerando, state oltrepassando il limite, non solo in questa situazione ma anche in altre cose, state attenti a come parlate. Io non mi voglio offendere ma non posso evitare adesso di essere addolorata. Lasciatemi andare a letto così mi faccio il mio piantarello.“

