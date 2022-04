Nicola Savino sorprende Ilary Blasi con una visita in camerino in mutande. La reazione della conduttrice è virale…

Succede di tutto all’Isola dei Famosi, tra i concorrenti e tra i conduttori. Non solo durante le prove o la diretta, ma anche dietro le quinte. Vedere per credere la sorpresa in camerino che Nicola Savino ha deciso di fare a Ilary Blasi…

Nicola Savino in mutande da Ilary Blasi

Nicola Savino

Ha lasciato tutti senza parole l’ultima sorpresa di Nicola Savino a Ilary Blasi. Finita l’ultima diretta de L’Isola dei Famosi, è andato in scena un esilarante siparietto tra i due che la conduttrice ha voluto immortalare con una storia social su Instagram.

La presentatrice ha filmato cosa è accaduto nel suo camerino. Savino è entrato come se nulla fosse parlando. Il particolare, però, è che lo ha fatto in canotta e… mutande. “Ti volevo chiedere, lunedì a che ora ci troviamo?”, ha esordito con fare tranquillo il comico avvicinandosi alla showgirl. La donna, dal canto suo, ha risposto: “Ti prego Nicola”, facendo notare, tra le risate, che la sorpresa non era poi così gradita visto il suo look.

L’uomo ha ulteriormente replicato: “Beh? Che c’è di male? Non hai mai visto Francesco (Totti ndr) così?”. Tra le risate generali anche delle altre persone presenti, costumisti e truccatori probabilmente, le due stories sono poi terminate ancora tra l’ilarità generale con Savino, forse poi un po’ in imbarazzo che si è toccato l’addome e i fianchi per mostrare “il fisico”.

Insomma, l’Isola dei Famosi regala emozioni anche lontano dall’Honduras…

