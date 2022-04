Si chiama Noor Alfallah e sarebbe la nuova fiamma del noto attore Al Pacino. Tra i due, ben 53 anni di differenza…

Una cena, qualche foto insieme e le dichiarazioni di un testimone anonimo. Indizi che non fanno una prova ma che bastano a Page Six per accostare al noto attore Al Pacino, la bellissima Noor Alfallah, per tutti la sua nuova fiamma.

Al Pacino e la sua nuova fiamma di 53 anni più giovane

Al Pacino

Secondo quanto si apprende da Page Six, Al Pacino avrebbe dunque una nuova fiamma. Si tratta della giovane 28enne Noor Alfallah. Sì, 28 anni, ben 53 di differenza con l’attore 81enne. I due si sarebbero visti durante una cena per celebrare una nuova mostra d’arte a New York del pittore Julian Schnabel. Per l’occasione, erano presenti altri volti noti dello spettacolo come l’attore Jason Momoa.

Dalle informazioni in possesso dal media statunitense, la Alfallah ha già frequentato personaggi del calibro di Mick Jagger, 78 anni, ma anche il miliardario e filantropo Nicolas Berggruen, 60 anni. In passato sarebbe anche stata anche vista a Los Angeles in compagnia del 91enne Clint Eastwood che lei ha spiegato essere un amico di famiglia.

Page Six cita anche una fonte anonima che avrebbe dato ulteriori informazioni sul rapporto tra Al Pacino e la ragazza: “Al Pacino e Noor hanno iniziato a vedersi durante la pandemia. Lei esce per lo più con uomini anziani molto ricchi. Sta con lui da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema anche se lui è più grande di suo padre”.

Questi alcuni scatti pubblicati sui social da diverse pagine su Al Pacino e Noor Alfallah:

