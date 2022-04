Ospiti di Oggi è un altro giorno, Ignazio Moser e il padre si sono lanciati frecciatine in diretta tv, lasciando senza parole la conduttrice.

Francesco Moser è stato ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno e ha ricevuto una sorpresa da parte del figlio Ignazio. Quello che doveva essere un dibattito affettuoso tra padre ed erede si è presto trasformato in uno scambio di battute condito da frecciatine al vetriolo. Il tutto, ovviamente, in diretta tv. La stessa conduttrice Serena Bortone ha provato a fare da intermediaria tra i due.

Ignazio Moser e il padre: frecciatine in diretta tv

Ignazio Moser non ha mai nascosto di avere qualche problema di comunicazione con il padre Francesco. Quest’ultimo, grande campione italiano di ciclismo, non ha mai accettato la decisione del figlio di lasciare il mondo dello sport per gettarsi in quello dello spettacolo. Questo, almeno, è quanto raccontava il ragazzo ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Stando a quanto andato in onda nell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, il loro rapporto non è affatto cambiato. Francesco, ospite del salottino di Serena Bortone ha ricevuto una sorpresa da parte di Ignazio, che si è collegato da casa con accanto la fidanzata Cecilia Rodriguez. Quello che doveva essere uno scambio di battute affettuoso si è trasformato presto in un dibattito condito da frecciatine amare.

L’ex gieffino ha sottolineato ancora una volta che la carriera sportiva “anche se papà non lo vedeva, comportava sacrifici importanti“. Poi, Ignazio ha lanciato la prima frecciatina: “Papà di limiti ne ha tanti che ora no starò ad elencare. (…) Adesso che siamo più lontani siamo anche più vicini. Papà non è mai stato affettivo. Era più facile prendere una sgridata da lui. Certo, io non sono mai stato un angioletto, ma qualche ‘ti voglio bene’ in più sarebbe stato ben gradito“.

Dopo quest’ultima esclamazione, nello studio di Oggi è un altro giorno è piombato il silenzio. Francesco, però, non è apparso per nulla intimidito. “Non l’ho mai fatto, né con lui né con gli altri figli (Carlo e Francesca, ndr)“, ci ha tenuto a sottolineare l’ex ciclista.

Serena Bortone prova a fare da intermediaria

La conduttrice Serena Bortone, un po’ imbarazzata delle frecciatine tra Ignazio e il padre, ha provato ad incalzare il genitore. “Sei in tempo a dirglielo“, ha sottolineato la padrona di casa di Oggi è un altro giorno. Francesco, però, è apparso irremovibile. A questo punto, Moser junior non ha potuto fare altro che mettere fine a questo momento: “Papà io invece ti voglio bene più di quello che pensi e che avresti sperato“. In studio, neanche a dirlo, gli applausi sono stati tutti per il fidanzato di Cecilia Rodirguez.

Riproduzione riservata © 2022 - DG