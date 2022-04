Claudia Dionigi ha espresso il suo pensiero sui troni attualmente in corso a Uomini e Donne: la fidanzata di Lorenzo Riccardi è categorica.

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi ha parlato dei troni attualmente in corso. La simpatica romana non ha avuto belle parole per tutti i partecipanti di U&D, giudicando alcuni di loro “un po’ mosci“. A chi si riferisce? Come replicheranno i diretti interessati?

Claudia Dionigi su Uomini e Donne: volano frecciatine

Il trono di Lorenzo Riccardi, conclusosi proprio con la scelta di Claudia Dionigi, è stato uno dei più divertenti della storia di Uomini e Donne. I telespettatori, che invadono i social con commenti che trasudano noia da tutti i pori, ne sono consapevoli e, a quanto pare, anche gli ex partecipanti del programma hanno notato la stessa cosa. Il trono classico di U&D è diventato soporifero e gli Over regalano molte più soddisfazioni. Questo pensiero è condiviso anche da Claudia che, intervistata dal Magazine del programma di Maria De Filippi, ha vuotato il sacco.

La Dionigi crede che in questa stagione di Uomini e Donne manchi un po’ di pepe. Anche il tronista Luca Salatino, che prometteva bene, non è stato in grado di animare il programma. Parlando della scelta del ragazzo di fare arrivare in studio una nuova corteggiatrice, Claudia ha dichiarato: “Io me ne sarei andata fossi in loro (le altre due corteggiatrici, ndr), proprio come è successo a me. Sì, sono ritornata è vero, ma comunque andandomene avevo scatenato una reazione in Lorenzo! Quindi secondo me Luca vuole che Soraia e Lilli reagiscano un po’ di più, perché in puntata li vedo un po’ tutti abbastanza ‘mosci‘”.

Il pensiero sul ritorno di Riccardo Guarnieri

Per quel che riguarda Matteo Ranieri, la fidanzata di Lorenzo pensa che abbia fatto bene a scegliere Valeria Cardone, molto più simile a lui rispetto a Federica Aversano. Sulla tronista Veronica Rimondi preferisce non esprimersi, visto che è arrivata da poco, mentre sul ritorno di Riccardo Guarnieri ha qualcosa da dire. Claudia ha ammesso che è rimasta sorpresa quando l’ha rivisto a Uomini e Donne, ma spera con tutto il cuore che il cavaliere non sia tornato per corteggiare Ida Platano. La Dionigi ha concluso: “A mio avviso, per entrambi non è più il momento di stare insieme“.

