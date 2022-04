Tra i due naufraghi sembra che non si arrivi mai a un punto di incontro, i due hanno avuto un confronto molto particolare in cui Jeremias si è chiuso al dialogo.

Ilary Blasi ha chiesto a Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis un confronto. A questo punto però, il fratello di Belen non ha voluto e si è chiuso lasciando comunque trapelare dei commenti negativi sull’attore. Di contro Vaporidis ha comunque cercato di aprire un dialogo.

Il “non confronto” tra i due naufraghi

Nicolas Vaporidis

Come riporta Fan Page, Jeremias non accetta un confronto con Nicolas Vaporidis e dichiara: “Non ho nulla da dire. Mi va bene così, tutto quello che ha detto. Ha ragione Vladimir, avete ragione sempre. Bravi. Non ho nulla da dire. Avete ragione e chiedo scusa all’Italia. Non ho nulla da dire“.

A questo punto l’attore prova a parlaree a mettere pace: “Io non sto facendo una battaglia contro Jeremias e Gustavo, l’energia di Gustavo era positiva, gli ho riconosciuto di essere un signore perché più volte mi ha chiesto come stavo. Semplicemente non ci siamo trovati. È vero che Jeremias provoca, ma sempre nel contesto del gioco, non è che per strada mi minaccia con un machete. Non ci sarebbe bisogno di provocare, perché è un ragazzo molto intelligente. Dovrebbe mettere l’intelligenza al servizio della comunità. Se usciti di qua vorrai prendere una birra insieme, per me va benissimo. Questo è un gioco che ci snerva. È un ragazzo intelligente, all’inizio ci eravamo presi, poi ha questa cosa che si chiude e risponde male“.

A questo punto interviene Jeremias che però pone davanti un muro: “Di Nicolas penso che è un fenomeno, che ha vinto lui e che avete tutti ragione. Non ho nulla da dire. Cosa penso di Nicolas? L’ho già detto, è un fenomeno, il numero uno a giocare. Va bene tutto, avete ragione su tutto“.

