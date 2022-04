Durante l’ultima puntata si è scoperto qualcosa di particolare su Roger che nonostante si sia avvicinato ad Estefania, non sarebbe stato chiaro con la sua ex la quale si infuria in diretta.

Tra Roger ed Estefania è nata una bella intesa, i due si sono baciati ripetutamente anche in diretta. Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi però sembra che il naufrago abbia lasciato un conto in sospeso fuori dal reality. La sua ex, Beatriz Marino, si è presentata in studio per un confronto furiosa con il concorrente.

Le parole della ex di Roger e la replica del naufrago fanno sorgere dubbi in studio

La ex di Roger si presenta in studio per avere un confronto con lui: “Ciao, Roger. Ti stai divertendo in questi giorni? Come pensi che stia io? Sei sicuro di quello che fai lì? Cosa mi hai detto? Hai dimenticato tutto quello che mi hai detto? So che quando esci di lì vieni da me, dirai che ti dispiace e tutto questo… Ti dimentichi tutto. Dimentica anche il mio indirizzo. Divertiti. Anche io ora mi diverto a Milano.“

A questo punto Ilary Blasi incalza il naufrago che replica: “Fino a oggi sono sicuro. Ci siamo già parlati prima che entrassi. Non so cosa dire. Succede, mi dispiace molto. Ho sempre detto che mi piace. Nella vita le cose cambiano. Stando qua da soli mi sono preso di Estefania.” La conduttrice gli chiede poi se fosse stato chiaro con Beatriz: “Io e lei abbiamo avuto una storia lunga ma ci siamo lasciati da 8 o 9 mesi. Siamo sempre stati amici. Ho sempre detto che tornare insieme è difficile. Quando ci troviamo ci divertiamo, come abbiamo fatto fino ad ora“.

Ma la sua ex sostiene il contrario e dichiara: “Posso provare le cose che dico. Mi hai detto che mi ami, che ti manco e che mi volevi vedere dopo l’Isola. Dopo una settimana ti innamori di un’altra?” A questo punto Roger specifica: “Non ho detto che sono innamorato di lei ma voglio rimanere vicino a lei“.

