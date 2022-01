Dopo aver annunciato la sua positività al Covid-19, Giulia De Lellis aveva anticipato che avrebbe festeggiato di lì a poco i suoi 26 anni. Per il suo compleanno “alternativo”, l’influencer ha pubblicato una foto piccante sui social che ha scaldato il web.

La foto di Giulia De Lellis lancia un messaggio di libertà

Giulia De Lellis lancia un messaggio di libertà facendosi ritrarre nuda sui social. L’influencer dichiara: “Accolgo i miei 26 anni Danzando esattamente così. Con Il miglior sorriso che io possa avere! A braccia aperte … Senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida! Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai. Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada. Forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla“.

La De Lellis è in quarantena per via del virus e ha festeggiato in modo inusuale il suo compleanno. Ai fan si rivolge alla fine del post dichiarando: “Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello… Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è. E chi ci sarà…” Ecco il post:

