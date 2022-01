Dopo una breve discussione tra Jessica e Soleil, la princess pronuncia parole di affetto nei confronti della gieffina italo-americana con Delia Duran.

Come riporta Blogtivvu, Jessica ha commentato il rapporto ballerino tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e a quel punto interviene Soleil. Tra le due c’è un breve litigio ma poi la principessa etiope, parlando con Delia Duran, loda la modella italo-americana.

Le dichiarazioni di Jessica Selassiè

“Se conosci il suo lato bello potreste divertirvi qui dentro perché lei è molto creativa, divertente, ti fa ridere. Ha tanto di bello che spesso nasconde facendo la parte della stronz* ma ha un bel cuore. Probabilmente lei ha percepito questa cosa in Alex e forse non sapeva neanche come uscirne. Secondo me il tempo che passerai qui sarà anche per elaborare il tuo amore per Alex. Per uscire da qua più forte, consapevole e decisa. In qualunque relazione può succedere un momento di smarrimento, l’importante è ritrovarsi.“

Queste le parole che Jessica Selassiè rivolge a Delia Duran su Soleil Sorge. Le due riusciranno a chiarirsi? Il primo impatto nella Casa è stato brusco ma c’è chi pensa che con il tempo le due gieffine potrebbero diventare addirittura amiche. Solo il tempo darà le risposte.

