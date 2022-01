Il cantante racconta di non aver ancora recuperato perfettamente le funzioni articolari alla mano, dopo l’incidente di un anno fa nel giardino della sua casa.

Circa un anno fa, Nek ha rischiato di perdere le dita mentre lavorava in giardino a casa sua. Ora, il cantante svela di non riuscire più a suonare la chitarra, non avendo recuperato completamente l’uso della mano. L’incidente si è verificato nel novembre del 2020 e da allora l’artista aspetta di guarire completamente.

Le dichiarazioni di Nek

In un’intervista rilasciata a Il resto del Carlino, Nek ha raccontato come sta con la mano, dopo l’incidente di un anno e mezzo fa: “La mano è al 75-80%, non so dire se migliorerà ancora. Non riesco ancora a suonare la chitarra, ma posso farlo con la batteria, il basso e il pianoforte. E’ già importante che sia tutta intera: ho rischiato di perdere medio e anulare“.

Il cantante stava facendo dei lavori di ristrutturazione in giardino quando ha rischiato di perdere le dita che gli sono state, in parte, ricostruite chirurgicamente. Ora, Nek si dice comunque fortunato anche se non dovesse recuperare del tutto la mobilità alla mano, considerando che ha rischiato di perdere medio e anulare.

