Dopo esser sparito dai social per alcuni giorni Nek è tornato ad aggiornare ai fan, rivelando di trovarsi in ospedale a seguito di un incidente.

In tanti si sono allarmati per Nek che ha postato una sua foto dal letto d’ospedale, dove appare sorridente e con la mano fasciata. A quanto pare il cantante avrebbe avuto un incidente nella sua casa in campagna, e sarebbe stato necessario sottoporlo a un delicato intervento alla mano. In tanti hanno fatto i loro auguri di pronta guarigione a Nek, che per il momento non ha confessato la dinamica dell’incidente.

Nek in ospedale: l’incidente

Nek si è ferito ad una mano e per questo è stato costretto a subire un delicato intervento. Nello scatto il cantante appare con il braccio fasciato, ma per il momento non ha voluto fornire ulteriori spiegazioni su ciò che gli sarebbe capitato mentre si trovava nella sua casa in campagna: “Sono ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio”, ha dichiarato il cantante mostrandosi sorridente sui social nel tentativo di tranquillizzare i fan.

Nek

Tra coloro che gli hanno fatto gli auguri tra i commenti al suo post via social anche gli amici e i colleghi del cantante, come Francesco Renga (che gli ha scritto: “Vai Fil!”) e Stefano Accorsi (che nel suo messaggio d’incoraggiamento ha scritto: “Forza Filippo!”).

La casa di campagna del cantante

Nek e sua moglie, Patrizia Vacondio, amano la vita all’aria aperta. Il cantante non ha mai fatto segreto di essere molto legato alla sua terra d’origine, Sassuolo, ed è proprio lì che avrebbe acquistato la sua casa di campagna: “Io devo tornare a Sassuolo! Perché è casa mia. (…) Penso alla mia casa in campagna, all’immancabile giro in bicicletta e alle lunghe passeggiate con mia figlia“, ha raccontato alla Gazzetta di Modena in merito al suo amore per la sua città natale.