Marco Crivellini, ex protagonista de Il Collegio, ha annunciato via social di essere risultato positivo al Coronavirus.

Marco Crivellini, protagonista dell’ultima stagione de Il Collegio, ha fatto sapere ai suoi fan di essere in isolamento domiciliare dopo che, purtroppo, è risultato positivo a Covid-19. Nelle sue stories via social il ragazzo ha intimato ai fan di fare attenzione e indossare sempre la mascherina: “Ragazzi, sto facendo questa storia perchè vi volevo informare che stamattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Covid. Vi volevo dire che io sto bene, non ho sintomi e vi volevo dire che se nei prossimi 14 giorni vedete che non posto è perchè sono in quarantena a casa e non posso ovviamente uscire di casa. Mi raccomando, mettetevi la mascherina”, ha dichiarato.

Fonte Foto: https://pixabay.com/it/photos/steinbach-56641/

Marco Crivellini positivo al Coronavirus

Attraverso i suoi canali social Marco Crivellini, ex studente de Il Collegio 5, ha fatto sapere ai suoi fan di essere positivo a Covid-19. Il 16enne è costretto a trascorrere un periodo d’isolamento in casa in attesa che un nuovo tampone risulti negativo, e per il momento ha tranquillizzato i suoi fan: le sue condizioni non sarebbero gravi e sarebbe praticamente asintomatico.

Crivellini è stato squalificato dall’ultima stagione del Collegio insieme al suo compagno Simone Bettin. In seguito attraverso i social il ragazzo ha fatto sapere di essersi vergognato per l’episodio: “Ce la siamo cercata. Rivedendomi mi vergogno per quello che ho fatto, devo dire che mi sta bene”, aveva detto.

I vip positivi al Covid

Nelle ultime settimane c’è stata una vera e propria ondata di casi positivi al Coronavirus tra i personaggi della musica e della tv. Gerry Scotti, Carlo Conti, Iva Zanicchi e Ornella Vanoni sono tra i tanti che hanno rivelato di essere risultati positivi al virus. Oggi finalmente qualcuno di loro ha potuto tirare un sospiro di sollievo, annunciando di aver finalmente sconfitto la malattia.

Fonte Foto: https://pixabay.com/it/photos/steinbach-56641/