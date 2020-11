Lorenzo Crespi ha deciso di tornare ad assecondare la sua grande passione per la recitazione, e sulle sue ultime esperienze televisive ha speso parole infuocate.

Lorenzo Crespi non ha affatto un buon ricordo della sua passata esperienza a Ballando con le Stelle, né delle sue ospitate ai salotti tv della D’Urso. Proprio sulle due conduttrici – Milly Carlucci e Barbara D’Urso – l’attore ha speso parole al vetriolo dichiarando a iGossip.it: “Il momento più bello per me sono i 20 anni di carriera fino a Ballando con le Stelle, in pratica finché non mi sono trovato con la persona più cattiva della tv che abbia mai conosciuto: Milly Carlucci. Non mi chiesero mai scusa a Ballando. Non mi pento di nulla. La più bugiarda è Barbara d’Urso.”

Lorenzo Crespi contro Milly Carlucci e la D’Urso

Lorenzo Crespi non avrebbe conservato un buon rapporto con Milly Carlucci e Barbara D’Urso, le due conduttrici che lo hanno voluto nei loro programmi tv come ospite e concorrente. Già qualche anno da dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle Crespi affermò a Vieni da Me: “Milly e un autore non erano più con me da due settimane. Ero da solo da due puntate e da solo me ne sono tornato a casa”. A quanto pare il suo parere sulla conduttrice non si sarebbe addolcito col tempo, e anzi l’attore sarebbe persino arrivato a definirla “la persona più cattiva della tv”.

Per quanto riguarda la D’Urso, benché Crespi sia stato spesso ospite dei suoi programmi tv, il rapporto tra i due si sarebbe inesorabilmente deteriorato, tant’è vero che più volte l’attore ha criticato aspramente la conduttrice anche via social (arrivando a dire che non sarebbe mai più andato nei suoi programmi): “La signora di Canale cinque ha covato odio una vita..perché incapace di recitare e nei miei film faceva le particine….ha aspettato di vedermi fragile per vendicarsi“, ha asserito in un post via social. Come andranno a finire le cose tra i due? La D’Urso replicherà?

Il ritorno al suo primo amore

Archiviato il capitolo dei programmi tv Crespi ha confessato di voler tornare al suo vecchio amore, ovvero la recitazione. L’attore ha infatti confessato che sarebbe stato contattato più volte per prendere parte a L’Isola dei Famosi, ma che avrebbe rifiutato proprio per non concedersi più agli show del piccolo schermo.