Daniel Cosmic, pseudonimo di Daniel Piccirillo, dovrà rispondere all’accusa di diffamazione aggravata dai motivi abietti per ciò che ha detto a una fan 16enne.

Daniel Cosmic, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, dovrà rispondere all’accusa di diffamazione aggravata per ciò che ha detto contro una fan 16enne durante una diretta Instagram. Il giovane cantante aveva apostrofato la ragazza con frasi offensive sul suo aspetto fisico, che ovviamente non avevano mancato di ferire i sentimenti della giovanissima fan: “Il tuo ragazzo ideale? Commestibile”, aveva detto Daniel Cosmic durante la diretta, e ancora: “Non è che ti mangi anche tua madre?”.

Amici, Daniel Cosmic a processo

Si è scatenata una vera e propria bufera contro l’ex concorrente di Amici Daniel Cosmic, che ha insultato una sua giovane fan durante una diretta Instagram. In seguito alla vicenda l’ex volto tv si è scusato sempre via social, affermando di aver sbagliato: “Pensavo di essere divertente e invece sono stato solo un c…. Mi scuso con tutti”, ha detto dopo che in tanti avevano mostrato la loro indignazione per come aveva trattato la ragazza.

Alle scuse del giovane si unito anche il suo manager Francesco Facchinetti, che a quanto riporta Il Fatto Quotidiano avrebbe detto: “A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso”.

Le ripercussioni sulla fan 16enne

Le frasi del cantante avevano avuto pesanti ripercussioni sulla ragazza, derisa dal suo idolo per il suo aspetto fisico difronte a centinaia di coetanei in diretta social. I genitori in seguito alla reazione della ragazza – che avrebbe terribilmente sofferto per la vicenda – hanno deciso di sporgere denuncia. Quale sarà l’esito del processo?