Taylor Mega ha confessato un aneddoto su Elisabetta Gregoraci, che le avrebbe urlato contro in un prestigioso albergo di Milano.

Inaspettatamente Taylor Mega ha rivelato a Live – Non è la D’Urso un retroscena riguardante Elisabetta Gregoraci, ex moglie di una sua vecchia fiamma, Flavio Briatore. A quanto pare le due si sarebbero incontrare casualmente in un prestigioso hotel di Milano, e benché non si fossero mai viste la showgirl calabrese si sarebbe messa a urlare contro la Mega (all’epoca ex fiamma del suo famoso marito): “Se non mi consoci perché mi urli contro? Diceva:”Ah si c’è anche lei, la ex…”. Lei rivolgendosi e lui diceva: “C’è la tua ex vedi?”, ha confessato l’influencer, piuttosto infastidita per il gesto della Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci contro Taylor Mega

A quanto pare non ci sarebbe stata una vera e propria lite tra Taylor Mega ed Elisabetta Gregoraci, ma è fuor di dubbio che tra le due non corra buon sangue.

Elisabetta Gregoraci Taylor Mega

La Mega ha ammesso di aver avuto un flirt con Flavio Briatore, e a quanto pare Elisabetta Gregoraci ne sarebbe stata a conoscenza. Durante un incontro casuale in hotel la showgirl – attuale concorrente del GF Vip – non avrebbe mancato di manifestare la sua indignazione per la presenza della giovanissima influencer nell’albergo:

“All’epoca io non la conoscevo ed ero in un hotel, un famoso albergo a Milano. E praticamente io non la conoscevo non sapevo chi fosse e niente. Lei però si è messa ad urlare in mezzo alla hall di questo albergo. Si era messa a gridarmi contro”, ha dichiarato Taylor Mega.

La fine dell’amore con Briatore

Di lì a poco il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sarebbe definitivamente finito (i due si sono separati nel 2017) e i flirt attribuiti all’imprenditore – dopo quello con Taylor Mega – sarebbero stati molti altri. Oggi sembra che Briatore e la Gregoraci siano entrambi single, ma durante la partecipazione della showgirl al GF Vip è emerso che – a suo avviso – Briatore le avrebbe chiesto per la seconda volta di sposarlo. In seguito la notizia è stata smentita dallo stesso imprenditore.