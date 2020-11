Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad un’inaspettata confessione sul suo ex marito, Flavio Briatore, che durante il lockdown le avrebbe chiesto di risposarlo.

Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha lanciato uno scoop clamoroso sul suo rapporto con l’ex marito, Flavio Briatore, che a quanto pare avrebbe tentato di ricucire la loro unione. I due avrebbero trascorso insieme la quarantena a Montecarlo così da consentire al figlio, Nathan Falco, di stare con entrambi. Proprio durante questo periodo il famoso imprenditore avrebbe chiesto alla sua ex moglie di risposarlo: “Abbiamo passato tanto tempo insieme ed è stato come tornare ai vecchi tempi. Un giorno mi ha guardata e mi ha detto che mi ama ancora e che dovremmo risposarci”, ha dichiarato la showgirl.

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci e Briatore: la seconda proposta di nozze

Nonostante la loro separazione risalga a quasi 3 anni fa, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci avrebbero fatto di tutto per mantenere buoni rapporti e a quanto pare durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus – complice il periodo trascorso interamente insieme – il famoso imprenditore avrebbe addirittura fatto una seconda proposta di nozze all’ex moglie, che però avrebbe declinato.

“Non siamo riusciti a risolvere delle cose che hanno portato alla rottura e ho paura di fare peggio”, ha dichiarato lei a tal proposito. Al momento Briatore non ha confermato le parole della showgirl, con cui ha avuto un acceso botta e risposta “a distanza” all’inizio del GF Vip.

La lettera e l’attesa di un chiarimento

Mentre dal GF Vip Elisabetta Gregoraci ha detto di essersi sentita più volte “trascurata” dal suo ex marito, Briatore ha lasciato intendere di non gradire il fatto che la showgirl avesse deciso di prendere parte al reality show. Dopo le frecciatine e le recriminazioni reciproche, l’imprenditore ha fatto recapitare una lettera all’ex moglie nella casa del GF Vip, chiedendole di attendere il loro incontro ‘faccia a faccia’ per chiarirsi stando lontani dalle telecamere.

Come andrà a finire tra i due? Al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci ha confessato anche di non riuscire a lasciarsi “alle spalle” la storia col suo ex marito: “Lui per me è una persona troppo importante, sono molto legata a lui e ancora oggi è come se non ci fossimo mai separati, trascorriamo ancora tanto tempo insieme e se continuiamo così non riusciremo mai ad andare oltre”, ha confessato.