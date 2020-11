Anche Chiara Ferragni si è espressa in merito al controverso caso di Alberto Genovese, l’imprenditore accusato di abuso e sequestro ai danni di una 18enne.

Il caso di Alberto Genovese ha generato grande clamore sui social, e molti vip che sarebbero stati ospitati dall’imprenditore nel suo famigerato attico (dove poi si sarebbe consumata la violenza ai danni di una 18enne) stanno prendendo le distanze dalla vicenda. Chiara Ferragni ha deciso di esprimersi sul caso dopo che in molti, sui social, avrebbero asserito che la 18enne “si sarebbe meritata” simili violenze per il solo fatto di aver preso parte al festino. “I social sono pieni di commenti contro la ragazza. ‘Eh ma cosa ci faceva lì’, ‘Eh ma perché ha accettato le droghe’. Ma siamo seri?”, ha scritto Chiara Ferragni condividendo un post di @spaghettipolitics.

Chiara Ferragni e il caso Genovese

Ha creato grossa indignazione sui social il fatto che molti utenti abbiano accusato la 18enne vittima di Alberto Genovese di essersi andata “a cercare” in qualche modo la violenza contro di lei perpetrata. Sulla questione anche Chiara Ferragni si è espressa con un post al vetriolo e condividendo le parole della pagina @spaghettipolitics: “La verità è che non ve ne frega niente delle vittime e in ogni caso non crede mai alle donne che subiscono e denunciano”, ha scritto l’influencer scagliandosi ferocemente contro questi utenti e il loro modo di pensare.

Alberto Genovese e i vip

Alberto Genovese, fondatore di Facile.it, attualmente si trova in carcere con l’accusa di violenza, spaccio e sequestro di persona. In queste ore è emerso che molti vip avrebbero preso parte alle feste date dall’imprenditore nel suo lussuoso attico di Milano: tra questi anche Carlo Cracco e Belen Rodriguez. Lo chef ha affermato di essersi trovato nella casa di Genovese solo una volta e per motivi di lavoro (poiché si sarebbe occupato del catering), mentre Belen ha fatto sapere (attraverso il Corriere della Sera) di essersi recata nel famigerato attico in una sola occasione e su invito dell’amico dj Salvatore Angelucci.

