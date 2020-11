Emma, giudice di X Factor 2020, ha a cuore il benessere dei suoi talenti ed è scesa in campo per difendere Blue Phelix dagli haters.

Giudice dell’edizione 2020 di X Factor, Emma Marrone sta rivestendo in modo più che professionale il ruolo. Non solo, la cantante ha a cuore anche il benessere di tutti i partecipanti al talent. Nelle ultime ore, “Real Brown” è scesa in campo sui social per difendere Blue Phelix dagli haters.

Alcuni stupidi leoni da tastiera hanno commentato in modo poco carino uno scatto pubblicato da Francesco Franco. Quest’ultimo, fin dalla sua prima apparizione a X Factor, ha reso chiara la sua battaglia contro l’omofobia, ma il suo pensiero continua ad essere poco apprezzato dagli haters. A prendere le difese di Blue Phelix è la Marrone che, con un breve commento pungente, ha rimesso al suo posto l’odiatore seriale in questione.

Emma Marrone difende Blue Phelix

Attraverso il suo profilo Instagram, Francesco Franco ha condiviso con i fan uno scatto molto dolce. L’immagine in questione lo ritrae bambino, con a fianco suo fratello. A didascalia si legge:

“Baby Blue e il suo bro: oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua”. Parole bellissime, così come l’immagine. Eppure, gli haters sono sempre dietro l’angolo. Uno di loro, non a caso, ha subito commentato: “Ah, ma tutti e due fr*ci?”.

Davanti a questa uscita poco felice, tipica degli odiatori seriali e degli omofobi, Emma è entrata a gamba tesa. Il giudice di X Factor, ha replicato:

“Invece a casa tua, oltre a te, ci sono altri cog*ioni?”. I fan, neanche a dirlo, hanno applaudito in massa le parole della Marrone.

Francesco Franco: la replica agli haters

Dopo l’intervento di Emma, anche Blue Phelix ha voluto spendere qualche parolina nei confronti dei leoni da tastiera. Il cantante, che nell’ultima puntata di X Factor si è esibito con un abito nero scollato, circondato da ballerini vestiti con tute color carne, ha scritto:

“Ma tutti quelli che dicono ‘entrambi gay’ che problemi hanno? Come ci sono due fratelli etero ci sono due fratelli gay, dov’è il problema? Dove?”. La difesa della Marrone e le parole di Blue Phelix basteranno per mettere a tacere tante zucche vuote? Ce lo auguriamo.