Anche se costrette a restare a casa per via dell’emergenza sanitaria le vip non rinunciano a un po’ di sano esercizio, e sui social sfoggiano le loro curve bollenti.

Caterina Balivo, Diletta Leotta, Elisabetta Canalis e tante altre: le vip non rinunciano ad allenarsi da casa con l’emergenza Coronavirus ancora in corso. Sui social molte di loro hanno condiviso dettagli dei loro esercizi conquistando i fan con le loro ‘tenute da ginnastica’ e soprattutto grazie ai loro fisici da capogiro.

Le vip che si allenano da casa

Dalle escursioni al kick boxing Diletta Leotta è una vera appassionata dell’attività fisica, e già durante il primo lockdown aveva deliziato i fan mostrandosi mentre si allenava in bikini sul balcone del suo appartamento milanese. Nelle sue foto via social la conduttrice ha mostrato ai fan uno dei suoi numerosi outfit da allenamento facendo il pieno di like.

Anche Melissa Satta non rinuncia a prendersi cura della propria forma fisica, e dopo una mattina trascorsa a fare jogging ha scritto in un suo post su Instagram: “Adesso è un buon momento per correre, sfogarsi, fare esercizio e liberare la mente.”

Anche la neomamma Michela Persico ha deciso di rimettersi in forma dopo la nascita di suo figlio Tommaso, e sfoggiando le sue curve mozzafiato sui social ha annunciato in un post: “Dopo sei mesi riprendiamo ad allenarci, a distanza e in casa.”

Caterina Balivo ha scelto una tuta animalier per i suoi allenamenti, e sui social i suoi scatti in tenuta da ginnastica hanno riscosso gli apprezzamenti dei fan.

Elisabetta Canalis ama praticare pilates e kick boxing, e sui social non perde occasione per coinvolgere i fan sui suoi allenamenti (e le sue curve mozzafiato) in compagnia di alcune amiche.