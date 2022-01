Il principe ha fatto causa al governo del Regno Unito, per ottenere di nuovo la scorta ad hoc per lui e la sua famiglia ma pagandola da se.

In queste ore, il principe Harry si è rivolto al Ministro dell’Interno chiedendo una scorta per lui e la sua famiglia, nelle occasioni di visita nel Regno Unito. Il governo ha respinto la sua richiesta pur concedendogli una protezione e il reale ha deciso di fare causa per ottenere dalla sua famiglia quello che desidera. Il nipote di Elisabetta II è comunque deciso a pagare da solo le spese della sua richiesta.

Harry vuole di nuovo la scorta e fa causa al governo del Regno Unito

Come riporta La Stampa, l’avvocato del principe Harry dichiara: “Il principe Harry ha ereditato rischi per la sicurezza alla nascita, e per tutta la vita. Rimane sesto in linea di successione al trono, ha servito in due missioni di combattimento in Afghanistan e negli ultimi anni la sua famiglia è stata sottoposta a ben documentate minacce neonaziste ed estremiste. Il Regno Unito sarà sempre la casa del principe, un Paese in cui vuole che sua moglie e i suoi figli siano al sicuro; ma in mancanza di protezione della polizia il rischio personale è troppo grande“.

Dopo lo scandalo del principe Andrea, la Regina dovrà fronteggiare anche questa ondata di possibile “vergogna” sulla sua famiglia. Harry ha infatti mostrato preoccupazione nel non essere tutelato da una scorta in seguito a un evento spiacevole con dei giornalisti. Ora la decisione spetta ai giudici.

