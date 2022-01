Il conduttore di Avanti un Altro accoglie Alex Belli come concorrente del gioco ma ciò che gli dice suscita le risate di tutto il pubblico.

Come diversi ex “vipponi” di questa edizione del Grande Fratello Vip, anche Alex Belli è stato invitato come concorrente di Avanti un Altro. Il man game è famoso per il suo triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran, situazione che non è sfuggita a Paolo Bonolis. Il conduttore romano, con la sua consueta simpatia e schiettezza asfalta l’attore suscitando le risate del pubblico.

Cosa ha detto Paolo Bonolis

Paolo Bonolis accoglie nello studio del suo game show, Alex Belli. Una volta entrato, il conduttore lo presenta come riporta youmovies.it: “Hai invaso i teleschermi, accoppiandoti a destra e sinistra“. Pungente l’ironia del presentatore romano che lancia un affondo notevole all’attore. Belli sbaglia tutte le risposte “distratto” dall’arrivo della Bonas’ Laura Cremaschi che ha proprio il compito di toccare i concorrenti per distrarli e farli sbagliare. Proprio a questo punto, Bonolis cita la “chimica artistica” che avrebbe fatto distrarre il concorrente, riferendosi alla bella showgirl. Insomma, il presentatore ha asfaltato con ironia Alex Belli che non è stato in grado neanche di replicare. D’altronde la moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, è opinionista al GF Vip 6 e lei stessa si è scagliata più volte contro l’attore.

Riproduzione riservata © 2022 - DG