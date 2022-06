Nicolas Vaporidis ha vinto L’Isola dei Famosi 2022 battendo in finale Luca Daffè. Sui social arriva il primo post tutto da ridere…

Si è goduto la vittoria dell’Isola dei Famosi 2022 durante la diretta, ma ora Nicolas Vaporidis non pensa ad altro che a tornare alla normalità, 99 giorni dopo… Il primo step per l’attore è stato quello di godersi un pasto intero e anche togliersi un altro piccolo sfizio prontamente mostrato ai suoi seguaci sui social.

Nicolas Vaporidis, primo post social dopo il trionfo all’Isola

“99 giorni dopo, la gioia”. Sono queste le primissime parole scritte su Instagram da Nicolas Vaporidis dopo aver vinto L’Isola dei Famosi 2022. Felice come non mai, l’attore ha battuto tutti nel noto reality arrivando fino alla finalissima dove si è giocato il successo con Luca Daffè.

Dopo quasi cento giorni di privazioni culinarie, ecco che il ragazzo, visibilmente dimagrito e stanco, ha deciso di togliersi qualche sfizio mangiando un buon pasto ma soprattutto godendosi un dolce delizioso, Infatti, proprio una ciambella, apparentemente coperta di glassa al cioccolato, è stata il suo premio culinario, scelto anche come soggetto del suo primissimo post social dopo il programma in Honduras.

Vaporidis sta rientrando in Italia e in queste ore sta affrontando il lungo viaggio partendo dall’Aeroporto Intenazionale Ramòn Villeda Morales. Proprio qui, insieme anche agli altri naufraghi, sono arrivate le prime foto e stories dove anche Carmen Di Pietro è stata chiamata in causa con alcune battute sul cibo e sulla fame.

Di seguito il post Instagram dell’attore:

