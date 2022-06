Giornata speciale per Mara Venier e suo marito che fanno oggi 16 anni di matrimonio. La coppia, però, è molto distante…

Lei è a Roma, da sola, lui ben lontano, a Santo Domingo. Eppure, Mara Venier e suo marito Nicola Carraro sono sempre più innamorati, specie nel giorno dei loro 16 anni di matrimonio. I due si sono scambiati dei messaggi dolcissimi sui social anche se la distanza sicuramente influirà sul loro umore in queste ore.

Mara Venier e i 16 anni di matrimonio

Mara Venier

Come detto, per Mara Venier e suo marito è una giornata davvero speciale. Ecco perché la nota conduttrice ha deciso di ricordare questa data in modo molto romantico. Sui social, la donna ha pubblicato una foto che cattura un attimo di assoluta felicità: quella vissuta 16 anni fa nel giorno del loro matrimonio. “Sono già 16 anni…buon anniversario amore mio”, ha scritto a corredo dello scatto la Venier.

La presentatrice si trova a Roma, impegnata col lavoro, ma non ha dimenticato di lasciare un messaggio pubblico a suo marito. Dal canto suo, anche l’uomo ha voluto rispondere, seppur dopo diverso tempo: “E sono solamente 16 anni mio amor. Ora basta lavorare. Ti aspetto a braccia e piniacolada aperte”.

Parole che spiegano meglio i due differenti momenti della coppia. La showgirl è a lavoro, mentre il marito si trova a Santo Domingo a giocare a golf e divertirsi nella loro dimora che usano ogni anno come meta per staccare.

A conferma della loro distanza, poi, oltre alle foto e alle parole, anche un “Mi manchi”, proprio della Venier ad un post di Carraro. La speranza è che presto possano recuperare il tempo perso insieme ed essere felici dal vivo.

Di seguito il post Instagram della conduttrice:

A distanza di ore è poi arrivata anche la risposta di Nicola Carraro:

