Incredibile ma vero: il figlio di Ben Affleck, Samuel, ha avuto un piccolo incidente con una costosissima Lamborghini.

10 anni e sedersi comunque al volante della macchina di tuo padre. Chissà a quanto piccoli ragazzi sarà capitato. Peccato che in questo caso, il figlio di Ben Affleck, Samuel, di soli 10 anni, l’abbia fatto su una Lamborghini, provando pure un piccolo incidente…

Ben Affleck, il figlio ha avuto un incidente con una Lamborghini

Ben Affleck

Secondo quanto riportato da diversi media, tra cui anche il noto quotidiano inglese Daily Mail, Ben Affleck, insieme a suo figlio Samuel e Jennifer Lopez sono stati protagonisti di un piccolo incidente a bordo di una Lamborghini gialla.

Stando al video pubblicato in esclusiva dal Daily Mail, l’auto era parcheggiata tra altre due, e il ragazzino, supervisionato dal padre che era in piedi accanto a lui e gli aveva dato il permesso di “mettersi alla guida”, doveva provare a farla uscire per mettersi su strada.

Unico problema: Samuel, a soli 10 anni, ha fatto confusione tra prima marcia e retromarcia andando a colpire la vettura parcheggiata dietro di loro, una BMW. L’auto è stata colpita nella parte anteriore sinistra.

Da quanto si apprende, Samuel si è spaventato ed è stato consolato da suo padre. Il titolare dell’autonoleggio ha verificato cosa fosse successo e i danni non sarebbero stati gravi. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, anche se a giudicare dalla reazione di Jennifer Lopez, forse, la prossima volta il buon Ben Affleck ci penserà su due volte prima di autorizzare il piccolo bambino di 10 anni a guidare una supercar di quel tipo.

Di seguito il post Instagram del Daily Mail con le immagini:

