Non ha saputo resistere al “jiggle jiggle” Laura Pausini che su Tik Tok è stata protagonista di un video con sua figlia diventato virale.

Non sarà certo famosa come Khaby Lame, ma Laura Pausini sta “muovendo” i primi passi, in tutti i sensi, anche su Tik Tok. La nota cantante italiana è stata protagonista in queste ore di un filmato con sua figlia diventato subito virale in poco tempo. L’artista si è fatta trascinare dalla moda del “jiggle jiggle”.

Laura Pausini, video virale su Tik Tok con la figlia

LAURA PAUSINI

Laura Pausini non ha resistito evidentemente alle richieste di sua figlia Paola e non si è sottratta ad un video diventato subito virale. La cantante si è esibita nel balletto che ormai è diventato popolarissimo su Tik Tok, il My money don’t jiggle jiggle. La versione dell’artista è davvero molto divertente e si è trasformata in una sorta di “stacchetto”.

La donna ha deciso di fare come tanti altri volti celebri dello spettacolo e ha sfoggiato alcuni passi nel noto balletto dell’anno con sottofondo la canzone My money don’t jiggle jiggle di Duke and Jones con Louis Theroux, giornalista inglese diventato famoso per la sua versione rap del brano.

“Quando pensavi di aver già visto e fatto tutto, arriva tua figlia e… jiggle jiggle”, ha scritto simpaticamente e, sembra proprio, molto divertita la Pausini. Il filmato ha subito ottenuto tantissime visualizzazioni ed è stato poi condiviso da diversi utenti anche su altri social.

Di seguito il video pubblicato anche su Instagram da una pagina di fan della Pausini:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG