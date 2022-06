Disavventura per il centrocampista italiano del Paris Saint-Germain, Marco Verratti. Vittima di un furto mentre è in vacanza.

Marco Verratti protagonista anche in vacanza. Nessuna prodezza in spiaggia o altre questioni relative al calcio, bensì una sfortunata vicenda in quel di Ibiza, dove sta passando un periodo di relax lontano dai campi. Il centrocampista dell’Italia e del Paris Saint-Germain è stato vittima di un furto avvenuto nell’abitazione in cui alloggia, tra l’altro di proprietà di Ronaldo, il Fenomeno, ex storico calciatore brasiliano. Il bottino portato via sarebbe davvero da capogiro.

Verratti vittima di un furto a Ibiza

Marco Verratti

La notizia, ripresa dai principali media di informazione sportiva in Italia tra cui La Gazzetta dello Sport, vede appunto Verratti vittima di un furto milionario. Il Diario de Ibiza ieri sera aveva dato lo scoop relativamente al crimine avvenuto nella villa in cui alloggia appunto il giocatore insieme alla moglie e ad altre persone.

La casa, di proprietà di Ronaldo, storica leggenda brasiliana, sarebbe stata presa di mira da dei ladri che avrebbero portato via un bottino da 3 milioni di euro tra gioielli e contanti.

L’agenzia spagnola Efe si è messa in contatto con la Guardia Civil per avere conferma del furto ma non ha ancora accertato l’effettivo ammontare dei beni portati via. Al momento sono in corso le indagini per capire cosa sia successo e cercare di risalire ai colpevoli. Dalle prime indiscrezioni, non sembrano esserci evidenti segni di scasso nell’abitazione. Come se i ladri si fossero intrufolati senza forzare le entrate o le finestre.

Di seguito un recente post Instagram dell’italiano con la squadra del Psg:

