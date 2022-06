Vero e proprio dramma per l’ex ballerino di Amici, Valerio Pino, che ha confessato di non passarsela bene dal punto di vista economico.

Il noto talent show Amici fa sempre parlare. Non solo per i più recenti alunni e professori, ma anche per quelli passati. In questo caso, in tanti ricorderanno Valerio Pino, bravissimo e bellissimo ballerino, che a quanto pare, non se la sta passando troppo bene. Purtroppo l’uomo, per sua stessa ammissione, ha problemi economici dovuti, in parte, anche ad una relazione amorosa finita.

Ex Amici confessa: “Sono senza soldi”

Parlando a El Espanol, l’ex ballerino di Amici Valerio Pino ha spiegato: “Ho affrontato un periodo molto brutto. Quando sono stato in tv a Salvame stavo malissimo ed è stato terapeutico sfogarmi. Ho tirato fuori tutto e da quel momento ho iniziato a lavorare su me stesso e a riprendermi. Devo anche ringraziare una ragazza catalana che si è offerta disinteressatamente di aiutarmi quando mi ha visto in Saveme. Se è una psicologa? Lei è una life coach e mi è stata molto vicina e di grande aiuto”.

Dopo Amici, Valerio era andato in Spagna dove aveva conosciuto quello che sarebbe poi diventato il suo ragazzo: “Sono arrivato a Madrid e due giorni dopo sono uscito da una discoteca e ho incontrato il ragazzo che sarebbe stato il mio ragazzo per dieci anni. Quel ragazzo lavorava in un ristorante. È stata la storia più importante e più lunga della mia vita. Ho comprato un appartamento a Madrid e abbiamo vissuto insieme”.

Una relazione finita male e che ha avuto conseguenze gravi anche economiche: “Ho speso molto in quegli anni, anche per lui. Ci sono state tante trasferte, tanti trasferimenti. Voleva fare il cantante, solo un suo videoclip mi è costato 20.000 euro. Ci sono stati anche molti regali. Gli ho persino comprato una casa in Colombia. In totale per lui ho speso circa 100.000 euro. Sono stato folle. Ero uno scemo. Troppo generoso. Avrei dovuto essere più responsabile”.

Parole, queste ultime, che si spiegano con la conclusione della sua intervista: “La mia situazione finanziaria? Ho due avvocati da pagare. Ho due cause in Italia. La prima, per l’eredità di mio padre e la seconda, per la casa di Roma, per la quale hanno cercato di ingannarmi. La mia scuola di ballo è stata chiusa per due anni a causa del coronavirus e non ho un lavoro. La mia famiglia un po’ mi aiuta. Se in passato mi fossi controllato, ad esempio con il mio ex, oggi avrei dei risparmi. E non li ho. Quando sei innamorato non vedi niente, non capisci niente, perdi la lucidità, ti lasci trasportare dai sentimenti”.

Di seguito un post Instagram di una pagina di fan di Valerio Pino con una sua esibizione ai tempi di Amici:

