Attesa per il concerto organizzato da Fedez e J-Ax. Milano, però, è sotto la pioggia e il marito della Ferragni ha provato a sdrammatizzare.

Milano è su di giri per l’evento benefico odierno organizzato da Fedez e J-Ax insieme a tanti altri artisti. Un concerto gratuito, il Love MI, che ha attirato davvero tantissima attenzione e fan che dalle prime ore del giorno si sono riunite per cercare una postazione in prima fila sotto al palco. Unica problematica, la pioggia. Il capoluogo lombardo, infatti, è stato colto dal maltempo proprio oggi dopo tantissime settimane di siccità. Per questa ragione, il marito della Ferragni ha deciso di compiere un gesto “solidale” verso i tanti già presenti in piazza Duomo “sotto l’acqua”.

Fedez, il gesto per il pubblico del LOVE MI

Fedez

Attraverso una serie di stories su Instagram, Fedez ha raccontato la sua giornata in attesa di salire sul palco del Love MI. Prima di tutto ha ironizzato sul tempo e poi ha dato qualche dettaglio sull’organizzazione e le varie indicazioni sulle esibizioni degli artisti spiegando che lui e J-Ax usciranno alle 22.

Ma a prendersi la scena, come detto, in questa giornata di emozione e attesa, è stato il maltempo. La pioggia, infatti, ha colto Milano e anche tutti quei fans che si erano raccolti in piazza Duomo dalle prime luci del giorno per garantirsi un posto in prima fila. Fedez, intenerito dalla grande dedizione dei sostenitori, ha scelto di compiere un piccolo gesto verso di loro, anche cercando di sdrammatizzare.

“Visto che siete in tanti già in piazza sotto la pioggia, allora anche io sto sotto la pioggia”, ha detto in una storia social l’artista presentandosi nel terrazzo di casa sua e prendendosi l’acqua. “Dai, speriamo smetta. Ma comunque preferisco qualche goccia di pioggia al caldo, 40 gradi, e le persone che si sentono male per questo”.

Intanto su Instagram, proprio il rapper ha pubblicato alcuni foto in un post con le prove delle scorse ore:

