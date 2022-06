Francesco Renga si racconta in occasione dell’evento di Yoga Radio Bruno Estate. Il cantante ha parlato anche dei suoi figli…

Di recente lo abbiamo visto molto vicino alla sua famiglia, alla sua ex compagna e madre dei suoi figli, Ambra Angiolini. Parliamo di Francesco Renga che proprio della sua vita privata e anche lavorativa ha parlato in occasione di ‘Yoga Radio Bruno Estate’, l’evento organizzato dalla nota radio a Firenze, in piazza della Santissima Annunziata, rilasciando alcune parole davvero interessanti a Today.

Francesco Renga e gli errori della vita

Francesco Renga

Poco prima di salire sul palco, Francesco Renga si è soffermato a parlare di musica e dell’emozione di tornare a cantare dal vivo: “Tornare live è un’emozione unica, grazie anche al pubblico, è quello che ci è mancato in questi anni. Speriamo che sia un bel viatico per un’estate di concerti e musica anche se il momento non è dei più felici, ma la musica serve sempre a tirare su il morale”.

Prendendo spunto dalla sua ultima canzone ‘Mille Errori’, a Renga è stato chiesto quale sia stato un errore che non avrebbe voluto commettere. La risposta dell’artista è stata molto profonda chiamando in causa anche i suoi figli: “Sono tantissimi gli errori che non vorrei più commettere, in realtà non vorrei commetterne proprio più, ma ovviamente è impossibile perché se ne faranno tanti, però forse è quello di riuscire a godermi quello che mi succede nel momento in cui mi succede”.

E ancora: “Una cosa che negli anni ho imparato, ma che in realtà, penso di non aver ancora imparato bene, è grazie ai miei figli. Grazie a loro ho quella voglia di viversi il momento, adesso sono grandi (i figli ndr): Jolanda la vedo poco, non è come essere abituati ad averli in casa”.

Tornando alla musica poi: “Cosa mi riserva il futuro? In cantiere un nuovo progetto discografico, il singolo è un apripista. Poi nel breve futuro c’è un tour in cui tornare a lavorare con la gente e per la gente”.

Di seguito un post antecedente al concerto a Firenze pubblicato da Renga su Instagram:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG