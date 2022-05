Non sono più una coppia, ma Ambra Angiolini e Francesco Renga oggi sono più uniti che mai per il compleanno del figlio 16enne.

Separati da tempo ma uniti più che mai dall’amore per i propri figli. Oggi, in particolare, Ambra Angiolini, fresca di nomina a giudice di X Factor, e Francesco Renga, si sono “abbracciati” per mandare un messaggio di auguri al loro Leonardo, che proprio in queste ore ha compiuto 16 anni. Sui social, babbo e mamma si sono superati con le dediche speciali al loro secondogenito.

Ambra Angiolini e Francesco Renga: gli auguri social al figlio

Ambra Angiolini e Francesco Renga

Ambra e Francesco hanno voluto mandare dei messaggi davvero ricchi d’amore al proprio Leonardo. Sui social dei due genitori è possibile leggere i loro auguri: “Grazie a te il mio cuore conosce la grammatica dell’amore, congiuntivo compreso. Da quando siete nati tu e Iolanda anche i tramonti si chiamano albe …. buon 16esimo Leo”, le parole della donna con tanto di foto e breve filmato amarcord. “Bonus muso24h causa figura di m provocata da auguri pubblici di madre”, ha aggiunto facendo riferimento alla possibile reazione del figlio.

Di seguito il post di Ambra:

Anche Renga, dal canto suo, non è voluto essere da meno: “Mezzanotte… ieri. Auguri amore… 16 anni, lo so che dico sempre le stesse cose, ma non mi sembra neanche vero! Era ieri… un bimbo tra le mie braccia. Adesso faccio fatica ad abbracciarti (perché non vuoi) ed io sono diventato come mio padre. Si chiama vita, credo…. Che la tua sia meravigliosa, sempre!”, si legge sul profilo Instagram del cantante che ha pubblicato anche un filmato della sorpresa pensata per Leonardo allo scoccare della mezzanotte, ovvero una torta con tanto di candeline e la foto di lui bambino.

Questo, invece, il post pubblicato da Renga:

