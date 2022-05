Prima deposizione ufficiale per Amber Heard sulle violenze subite da Johnny Depp. Il racconto è straziante.

C’era grande attesa per la prima deposizione di Amber Heard al processo contro Johnny Depp per il caso di violenza. L’attrice ha rivelato come tutto sia iniziato e le sue parole hanno già scatenato molto fervore vista la brutalità del racconto.

Amber Heard: deposizione contro Johnny Depp per le violenze subite

AMBER HEARD

Dai principali organi di stampa, arrivano le parole della prima deposizione a processo di Amber Heard contro Johnny Depp e le violenze subite da parte sue. Davvero terribile il racconto di come tutto sia iniziato e dalla prima volta in cui lui l’ha picchiata: “Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All’inizio ho riso, pensavo che scherzasse”, ha raccontato l’attrice.

“Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano. Al terzo schiaffo mi ha fatto perdere l’equilibrio”, le sue parole. Una rabbia esplosa dal nulla anche se qualche indizio su cosa potrebbe averla scatenata lo fornisce la stessa donna: “C’era un barattolo di cocaina vicino, sul tavolo. Non l’ho visto farne uso in quel momento, quindi non ho tenuto la cosa in considerazione. Lui mi diceva ‘non lo farò più: pensavo di aver messo a bada questo mostro'”.

E ancora: “Pensavo fosse l’amore della mia vita. E lo era. Lo era, ma era anche quest’altra cosa. E l’atra cosa era terribile: sarebbe venuta fuori e avrebbe preso il sopravvento e non potevi vedere il Johnny che amavo sotto di lei”.

Alcune dichiarazioni vanno poi oltre la violenza dettata dalla rabbia o dalle droghe. L’attrice ha descritto quando era stata aggredita sessualmente da Depp: “Mi disse: ‘adesso cerchiamo una qualche cavità’. Mi ha infilato le dita dentro. Rimasi semplicemente lì, a fissare le luci”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG