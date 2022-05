Stefania Orlando si racconta: dalla partecipazione al GF VIP al suo programma su Discovery e anche un ‘no’ a Barbara D’Urso.

Intervista a Chi per Stefania Orlando che ha parlato della svolta che la sua carriera sta avendo nelle ultime settimane. Dalla partecipazione al GF Vip al quasi ‘no’ detto a Barbara D’Urso per La Pupa e Il Secchione, sino al programma insieme a Tommaso Zorzi su Discovery.

Stefania Orlando e i reality show

Stefania Orlando

“Il reality non è una via senza ritorno, per me è stato un trampolino senza eguali. Inoltre non ho mai avuto quella snobberia da considerare i reality show trash o carne da macello”, ha voluto spiegare la Orlando. “Ad Alfonso Signorini devo tutto, da quando ho partecipato al suo GF Vip la mia vita è cambiata radicalmente. Non sa quante persone mi hanno chiamata perché, dopo avermi vista lì, volevano emulare il mio percorso”.

Non solo Grande Fratello, però, anche un retroscena su un ‘no’ detto a La Pupa e Il Secchione e ad un ruolo come opinionista: “C’è stato un incontro ma abbiamo preferito fare altro. Sarebbe stato surreale”, ha ammesso.

Infine, passando all’attualità: “Il programma con Zorzi a RealTime? È un gran passo in avanti! È una rete inclusiva, giovane, che vive di idee, coraggio ed entusiasmo. Gli ascolti sono importanti ma non c’è la pressione che si può respirare altrove. Mi ha coinvolta Laura Carafoli, una professionista che sa valorizzare le risorse e che, come me, crede nelle donne. Se possiamo dire che ripartirò da Discovery? Ci sono idee e soprattutto tanta voglia di fare questo sì e io ne sono entusiasta. Questo per la mia carriera è un periodo sperimentale, quello che avrei dovuto fare all’inizio lo sto facendo ora”.

Di seguito il post Instagram con la nuova recente avventura della showgirl in tv:

Riproduzione riservata © 2022 - DG