Le anticipazioni su una intervista esclusiva da parte di Cristiano Malgioglio tra amori passati e quelli del presente.

Mai banale e sempre senza peli sulla lingua. Cristiano Malgioglio si confessa ai microfoni di GENTE e parla dei suoi amori. Quelli passati, ma soprattutto quelli attuali con tanto di rivelazione sul suo fidanzato turco…

Cristiano Malgioglio: gli amori passati e presenti

Cristiano Malgioglio

Dalle prime anticipazioni dell’intervista a GENTE riportate da Dagospia, si leggono alcune parole decisamente curiose e interessanti da parte di Cristiano Malgioglio relative alla sua vita professionale ma anche privata.

Si parte dall’argomento del momento, ovvero l’Eurovision 2022: “Chi lo vincerà? Beh, tutti vorrebbero fosse l’Ucraina per ovvie ragioni”. Poi su Mahmood e Blanco: “Tifo per loro. Se l’anno scorso per i Måneskin mi sono messo in mutande, quest’anno mi metterei in topless”. Sempre a proposito dei Maneskin e del frontman Damiano: “Se mi piace il suo stile? Io lo guardo e lo trovo normalissimo. Invece per i ragazzi di oggi è una grande novità, una cosa moderna”.

Dalla musica alla vita privata e gli amori: “Se è vero che sono stato sposato in segreto con Maria Schneider? Maria per me è stata più che un’amica, eravamo legatissimi. C’era un’attrazione molto forte. E forse sì, sono stato innamorato molto di lei anche se non lo sapevo. Era una persona assai malinconica: per tutta la vita ha cercato di affrancarsi da Ultimo tango a Parigi. Bernardo Bertolucci, il regista, con tutti i film che ha fatto dopo avrebbe potuto contattarla. Invece niente. Finalmente Quentin Tarantino l’aveva chiamata, ma il tumore al polmone l’ha portata via prima di girare”.

E ancora: “Se l’ho sposata o no? Io per lei ero un amico e un compagno e lei una sorella per me. Ma io sposato con Maria Schneider? No. Ho un’altra natura io, e la amo molto. E ora sono fidanzatissimo con un ragazzo turco”, si è lasciato scappare Cristiano Malgioglio…

Riproduzione riservata © 2022 - DG