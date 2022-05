Auguri speciali per la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, Leni, che ha compiuto da poco 18 anni. I messaggi dei genitori.

Tanti auguri a Leni Klum, figlia di Heidi, nota modella, e di Flavio Briatore. La ragazza è diventata maggiorenne e per i suoi 18 anni, i genitori non si sono risparmiati nei messaggi. Anche la festa, da quello che si è potuto vedere, è stata sicuramente memorabile.

La figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore compie 18 anni

HEIDI KLUM

Per festeggiare e celebrare al meglio i 18 anni della loro “piccola”, Heidi Klum e Flavio Briatore hanno deciso di mandare alcuni messaggi speciali, anche via social. In modo particolare la mamma di Leni ha scelto un videoclip montato come il miglior film possibile con tanto di logo Netflix all’inzio e alla fine.

La clip pubblicata su Instagram mostra la vita di Leni. Dai primissimi passi con scatti dolcissimi e inediti fino ad oggi e ad uno scatto di quella che è stata la sua festa del 18esimo compleanno. Il video è stato corredato da una dedica della modella per la sua primogenita: “Buon compleanno Leni. Ti amo con tutto il cuore. Continua a far brillare la tua luce luminosa, sempre e per sempre”.

Anche Flavio Briatore ha partecipato a questi auguri commentando con una faccina e dei cuori il post della figlia in cui si mostra con la torta e dei palloncini.

Questo il post Instagram pubblicato da Heidi Klum per sua figlia:

Di seguito il post Instagram della 18enne:

