Riccardo Guarnieri e Mariagrazia protagonisti a Uomini e Donne. I due potrebbero aver detto stop per un motivo particolare.

Sembra giunta al capolinea la conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Mariagrazia a ‘Uomini e Donne’. I due, dopo una serata terminata in modo decisamente problematico, avrebbero messo un punto alla loro frequentazione per via di un “approccio fisico” ritenuto eccessivo dell’uomo. In studio, tale situazione, è generata in diverse critiche per il cavaliere, comprese quelle di una infuriata Tina Cipollari.

Uomini e Donne: brutta figura per Riccardo

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Come detto, tra i protagonisti dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’ ci sono stati Riccardo Guarnieri e Mariagrazia. La dama ha ammesso di essersi trovata bene durante la serata trascorsa con l’uomo, ma non di aver gradito l’approccio fisico esagerato del pugliese. Nulla di particolarmente eccessivo ma che comunque ha dato fastidio alla donna.

Riccardo ha spiegato la sua visione della serata e ha aggiunto che avrebbe voluto approfondire la loro conoscenza ma di aver percepito le ore trascorse insieme senza un crescendo.

La versione di Mariagrazia è stata differente e in studio quasi tutti si sono schierati con la donna. Prima Maria De Filippi ha praticamente fatto fare una brutta figura a Riccardo, poi Tina Cipollari non si è contenuta e in modo plateale ha inveito contro Guarnieri accusandolo di essere un uomo patetico e di aver trovato l’ennesima scusa per scaricare un’altra donna.

Resta da capire se tra i due sarà veramente finita o nelle prossime puntate ci saranno novità di diverso tipo.

Questo il post Instagram di Uomini e Donne con parte dell’accaduto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG