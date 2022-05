L’attore dopo le pesanti accuse rivolte dalla naufraga si scaglia contro di lei, sfogandosi con gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Tra Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni si è consumato un duro scontro. La naufraga dopo che l’attore aveva accusato Clemente Russo di averlo minacciato, si è scagliata contro di lui affermando che le aveva messo le mani addosso. Il naufrago si sfoga con gli altri concorrendo scagliandosi contro l’atleta.

Le dichiarazioni di Nicolas Vaporidis

Come riporta Caffeina, Nicolas Vaporidis si scaglia contro la naufraga dopo le sue dichiarazioni: “Ma vi rendete conto che voleva chiamare il suo avvocato? – Ha detto Vaporidis – Certo, perché le si era chiusa la vena del cervello dopo che il marito mi aveva minacciato di farmi un c**o così. Allora lei in diretta ha detto che io le ho messo le mani addosso. Ragazzi è una cosa orribile. Cioè questa accusa me di averle messo le mani addosso! Vi rendete conto di che accusa è per un uomo dire di aver menato una donna?”

E ancora: “Lei per difendere il marito si è inventata tutto. Ha fatto una roba ignobile e grave. L’ha combinata grossa questa volta. Non so come abbia fatto a dire questa assurdità. Non le è andato l’ossigeno al cervello ed ha inventato tutto. Io non c’ho dormito la notte dopo queste accuse, mi ha diffamato pesantemente. A me uomo mi fai passare come uno che picchia le donne. Come fai a dirlo in diretta? Non l’avrei mai fatto! Questa cosa è agghiacciante, non riesco nemmeno a immaginare di toccare una donna in questa maniera“.

