Asap Rocky ha fatto uscire il suo nuovo singolo DMB (acronimo di Dat’s My Bitch), dedicato a Rihanna futura madre di suo figlio. Le cose tra loro sembrano tornare positive dopo le voci sul presunto tradimento di lui con Amina Muaddi e l’arresto del rapper. La coppia ha deciso di mettere in scena il suo matrimonio nel video musicale.

Come riporta Fan Page: “DMB è un inno alla sua dolce metà, la celebre cantante Rihanna. Asap Rocky nel suo nuovo brano racconta la storia d’amore con la futura madre di suo figlio e infine, la sposa. La proposta di matrimonio nella clip arriva “con i denti”: “Marry me” è la frase che si legge sul sorriso del rapper, seguito dalla risposta della fidanzata “I do”.

Nel video musicale la coppia celebra dunque le sue nozze. Rihanna è vestita con un abito rosso fuoco, il velo le copra il viso e il suo bouquet è dello stesso colore. Il video del nuovo brano del rapper ripercorre con alcune sequenze la storia d’amore tra Rihanna e Asap, i loro momenti più belli e importanti. Ciò che non è chiaro è se i due si siano sposati anche nella vita reale in segreto ma quel che è certo è che il presunto tradimento e il suo arresto sono ormai alle loro spalle.

