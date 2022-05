Dopo la rottura, se confermato questo sarebbe il quarto ritorno di fiamma della coppia che sembra essere nella stessa casa: le immagini lo suggeriscono.

Ci sono buonissime probabilità di un ennesimo ritorno di fiamma tra Tony effe e Taylor Mega. Entrambi hanno mostrato delle storie Instagram in cui si vede chiaramente che sono nella stessa casa e nella stessa macchina, ma senza farsi vedere assieme. Che i due siano tornati ad essere una coppia?

Tony effe e Taylor Megan nella stessa casa e macchina

La prima volta, come riporta Caffeina, Taylor Megan aveva confermato la rottura con Tony effe sui social: “Non sono fidanzata. Pensavo fosse stato chiarito ormai, ma visto che me lo chiedete da settimane ecco la risposta. È finita perché alcune storie finiscono. Nutro comunque un grande affetto e rispetto. Sono felice per i bellissimi ricordi e le cose positive che mi rimarranno da quella che è stata una bellissima storia d’amore. Rimarrà sempre nel mio cuore”.

Da quel momento però i due hanno avuto diversi ritorni di fiamma. In alcune foto su Instagram la coppia compariva a cena insieme anche se non si sono mai ripresi nello stessa inquadratura era chiaro. Ora dopo un allontanamento, i due sembrano essere tornati insieme. Il motivo sono delle foto inconfutabili in cui i due si vede chiaramente che sia Taylor che Tony sono nello stesso appartamento. Non solo i due sono salite anche nella stessa macchina.

Il fatto strano è che i due non si riprendono mai insieme ma separati mostrando però chiaramente che sono nello stesso posto. E’ dunque possibile, anzi quasi inevitabile, pensare che ci sia un ulteriore ritorno di fiamma tra loro.

