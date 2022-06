Sempre molto attenta ai ragazzi dei suoi talent, Maria De Filippi si conferma un’ottima “amica” anche nei casi più negativi.

Severa ma allo stesso tempo molto premurosa e generosa. Maria De Filippi si conferma sempre una persona speciale e un ulteriore racconto lo testimonia. Intervistata da Libero TV, Agata Reale, ex concorrente di Amici, ha raccontato di quando aveva scoperto la sua malattia, la leucemia, e di come la nota conduttrice e altri membrio del programma le sono stati davvero molto vicini.

Maria De Filippi, il gesto per Agata Reale

Maria De Filippi

Protagonista della sesta edizione di Amici, Agata Reale era venuta a conoscenza della sua malattia, la leucemia promielocitica acuta, nel 2019. A sostenerla in questa delicata situazione, oltre ai tanti fan che la seguivano appunto dai tempi del talent, anche la stessa Maria De Filippi.

“Confesso che ho avuto un bel regalino, un regalo molto bello. E non solo, Maria mi ha mandato anche un messaggio molto, molto bello, che ho molto apprezzato”, ha raccontato l’ex concorrente del programma Mediaset. “Era una lettera d’incoraggiamento, mi ha scritto che mi era vicina, di non mollare, che lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta”.

Oltre alla De Filippi, la ragazza ha spiegato che pure il resto della redazione le era stata molto vicina: “Mio marito contattò proprio Luca Zanforlin. Lui fu il primo ad Amici a sapere della mia malattia. Appena Maria lo ha saputo, anche Mauro Monaco e tutto il team, si sono immediatamente prodigati per aiutarmi. Sono stati eccezionali”. E ancora: “Devo dire che sono stati tutti molto carini. Il mio medico poi io lo adoro e mi ha salvato la vita con tutto il team”.

La speranza è che la ragazza e la sua famiglia possano essere sempre uniti e vincere questa lotta continua contro la terribile malattia.

Il post di Agata Reale su Instagram con l’intervista:

