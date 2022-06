Il tanto atteso giorno delle nozze di Britney Spears con Sam Asghari è arrivato ma la cantante non potrà contare sulla sua famiglia.

Sembra essere arrivato il tanto atteso giorno del matrimonio di Britney Spears col suo compagno Sam Asghari. Secondo i media americani pare proprio che in queste ore la nota artista dirà il fatidico “sì”. Una giornata indubbiamente felice per la ragazza che, però, dovrà fare i conti con l’assenza della sua famiglia.

Britney Spears si sposa: la famiglia non ci sarà

Britney Spears

Al netto della preoccupazione dei fan per le recenti uscite “eccessive” sui social di Britney Spears, a rendere il matrimonio della cantante un po’ meno gioioso rispetto alla norma, sarà appunto l’assenza di gran parte della sua famiglia.

Secondo quanto riportano fonti vicine a TMZ citata da Fanpage, la coppia si sposerà giovedì 9 giugno con una cerimonia molto intima ed esclusiva. Dovrebbero esserci all’incirca un centinaio di invitati. Il fratello della pop star, Bryan, dovrebbe essere presente, mentre la madre, il padre e la sorella Jamie Lynn avrebbero deciso di non partecipare.

Se sull’assenza del padre, Jamies Spears, non c’erano dubbi, resta ancora un mister il motivo per cui anche il resto della famiglia, escluso Bryan, abbia deciso di non “accompagnare all’altare” la donna.

Non è chiaro dunque chi sarà a portare Britney Spears davanti a chi la sposerà come non vi sarebbero altri dettagli relativi alla cerimonia e alla successiva festa di nozze.

L’unica cosa certa è che la cantante ha trascorso le ore che precedono questo bellissimo giorno divertendosi col futuro marito in giro con la sua Rolls-Royce bevendo champagne, come confermato dalle stories social da lei pubblicate.

Di seguito un recente post Instagram con una foto della coppia:

