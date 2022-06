All’Isola dei Famosi, scambio di pensieri tra naufraghe a proposito di Soleil Sorge. Non mancano i pareri negativi…

L’ingresso di Soleil Sorge all’Isola dei Famosi ha scosso un po’ il clima tra i naufraghi. Soprattutto le donne che si sono ritrovate a commentare l’entrata in scena della ragazza in modo piuttosto diretto. Protagoniste di un interessante scambio di vedute sulla nuova arrivata sono state, Carmen Di Pietro, Marialaura De Vitis e soprattutto Mercedesz Henger.

Isola dei Famosi, gli attacchi a Soleil Sorge

Isola dei famosi

Le tre naufraghe prima citate hanno esposto la loro opinione su Soleil. Se da parte di Marialaura e Carmen ci sono state parole al miele, da parte delle altre due donne non si può dire altrettanto. “Devo dire che mi è piaciuta anche Sole, è stata molto carina con noi e anche con me sono sincera. A me piace tanto Sole. – riporta Biccy – Ti sta antipatica? No, io ho cambiato idea su di lei tempo fa. Oggi mi ha confermato che avevo ragione ed è carinissima”, il commento della De Vitis.

“Ah finalmente oggi stomacamente sto proprio benissimo. Sì per questo mangiamento dobbiamo ringraziare Soleil che ci ha fatto vincere tutto. Un applauso perché è stata proprio brava con noi. Che carina un bacio e un saluto”, le parole, invece, della Di Pietro.

Di diverso parere la Henger: “Oddio ti piace? Sì ho visto che stasera è stata carina, diciamo che magari a piccole dosi è così. Comunque a me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com’è stata oggi non sarebbe male. Però solitamente non è così e mi sta antipaticissima“.

Di seguito un recente post Instagram de L’Isola dei Famosi al raggiungimento degli 80 giorni del reality di questa edizione:

