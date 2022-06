Finalmente è arrivato il tanto atteso giorno dell’addio al nubilato di Federica Pellegrini: le amiche le hanno fatto una sorpresa…

Si era parlato nelle scorse settimane dell’addio al nubilato di Federica Pellegrini che presto sposerà Matteo Giunta. Qualche vecchia indiscrezione aveva parlato di una festa già fatta ma in queste ore ecco la diretta interessata rendere noto come le amiche le abbiano fatto un’incredibile sorpresa.

Federica Pellegrini: tutto sull’addio al nubilato

Federica Pellegrini

Ad annunciare l’inizio del suo addio al nubilato è stata proprio Federica Pellegrini che sui social ha pubblicato un post in compagnia delle amiche che l’hanno sorpresa in mezzo alla notte e l’hanno portata via. Lontano anche dall’Italia…

“SONO ARRIVATE ALL’1:45…ripeto…all’1:45… Detto questo….si parteeeee Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo”, ha scritto Fede su Instagram. Nelle sue stories, poi, ecco le immagini che la vedono col velo da sposa in testa, visibilmente assonnata, poi la dormita in aereo prima di raggiungere la meta.

Le amiche della nota sportiva hanno scelto infatti di portarla lontano da casa, precisamente a Formentera. Nelle stories social delle amiche, alcune anche condivise dalla Pellegrini, è infatti possibile vedere la comitiva essere carichissima per quelle che saranno le prossime giornate tra sole, mare, piscina e locali notturni. Un addio al nubilato coi fiocchi a giudicare dai tuffi “inattesi” con ancora i vestiti addosso e le risate della compagnia. Il giusto divertimento prima di tornare in Italia tra lavoro e ultimi preparativi per il matrimonio.

Chissà cosa ne penserà il suo futuro marito Matteo Giunta a vedere certe immagini della sua Federica trascinata nel puro divertimento. L’importante è che poi la ragazza possa tornare tra le sue braccia per il fatidico “sì”.

Di seguito il post Instagram della Pellegrini prima di dare inizio “all’avventura” con tutte le amiche:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG