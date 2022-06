Chiara Ferragni ha incontrato la Senatrice Liliana Segre che poco tempo fa l’aveva invitata a prendere parte al Memoriale della Shoah

Solamente poco tempo fa l’invito a partecipare al Memoriale della Shoah per far prendere maggiore coscienza ai giovani di quanto accaduto nella storia. Oggi, finalmente, l’incontro tanto atteso. Chiara Ferragni e Liliana Segre, Senatrice a vita e sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, hanno avuto modo di conoscersi e confrontarsi. Per questo particolare momento, non poteva mancare lo scatto social della giovane influencer.

Chiara Ferragni incontra Liliana Segre: il racconto

Tutto era nato dall’invito di Liliana Segre a Chiara Ferragni a visitare il Memoriale della Shoah che ricorda le vittime dell’Olocausto in Italia. Una “richiesta”, quella della Senatrice, atta a sensibilizzare i più giovani sull’argomento.

All’epoca l’imprenditrice digitale non si era esposta in particolari commenti ma era stato suo marito Fedez ad esporsi rispondendo con un invito alla sua trasmissione Muschio Selvaggio: “Sarei felice di invitare la Senatrice Liliana Segre al nostro podcast Muschio Selvaggio, spero possa accogliere il nostro invito”, aveva detto il rapper.

A distanza di qualche tempo da quel botta e risposta, ecco la Ferragni pubblicare un post su Instagram in compagnia con la donna accompagnato da una didascalia in italiano e in inglese: “Dopo le nostre chiaccherate telefoniche, oggi ho avuto il piacere di conoscere di persona la Senatrice Liliana Segre. La sua storia e la sua determinazione mi hanno molto colpito”, le parole della giovane imprenditrice digitale.

Staremo a vedere se più avanti le due donne racconteranno qualche cosa in più del loro faccia a faccia o se avranno in mente qualche particolare iniziaitiva.

