Francesco Chiofalo torna in ospedale per sottoporsi a un nuovo intervento e rimuovere una massa nei condotti nasali.

Uno dei volti più noti della tv per aver partecipato a La Pupa e il Secchione, torna in sala operatoria. Questa volta il motivo è la rimozione di una massa di origini sconosciute nel naso. Francesco Chiofalo si è recato presso Ospedale San Camillo di Roma e ha raccontato tutto ai fan sui social.

Le dichiarazioni di Francesco Chiofalo

Come riporta Fan Page, il pupo sui social dichiara: “Dovrò affrontare un intervento chirurgico al viso per asportare la massa nera di origine sconosciuta che mi hanno trovato nei condotti nasali, per poi poter fare l’esame istologico per capire di cosa si tratta”.

Per il volto televisivo si tratta già dell’ennesima operazione. Chiofalo si è infatti in passato sottoposto a un intervento per la rimozione di un tumore al cervello. Il pupo continua: “Inutile dire che sono giù di morale, preferivo non dover affrontare tutto questo. Non mi spaventa l’intervento ma il responso dell’esame istologico che avrò tra un mese. Reduce dall’intervento che ho avuto anni fa per il tumore al cervello, la paura di avere nuovamente una brutta notizia c’è. Devo affrontare anche questa prova, mi auguro che tutto vada per il meglio.“

Poi conclude: “Inutile dire che me la sto facendo sotto, sto giù di morale. Rivedermi vestito così, pronto ad affrontare l’ennesima operazione, per problemi di salute alla mia età, mi fa sentire sfortunato. Vorrei stare in giro a fare altro e non qui ma mi tocca. Affronterò anche questa. Vi darò notizie appena mi sentirò meglio.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG