In un’intervista, la coppia svela alcuni dettagli delle nozze, poi racconta l’emozione della proposta di matrimonio e ammettono che i figli sono nei loro successivi desideri.

Le dichiarazioni di Pellegrini e Giunta

FEDERICA PELLEGRINI

Come riporta Fan Page, a iniziare a raccontare è la Divina che dichiara: “Gli ultimi due anni sono stati faticosi, dopo il lockdown e dopo aver avuto il Covid sentivo che in acqua non ero più io: un leone messo in un angolo, incavolata con me stessa, con il virus, con il fatto di dover stare ferma così a lungo…Però c’era lui, la quercia c’era, c’è“.

Poi Matteo Giunta racconta la preparazione e l’emozione della proposta di matrimonio: “Ho preso l’anello e sono andato a Roma a trovarla. Le dico: “Sorpresina, andiamo via”. E lei: “Ma io volevo stare con i cani…”. E io: “Vabbè, nessun problema”. E dentro, invece, muoio. Avevo prenotato l’auto con l’autista, da Roma la portavo in aeroporto per volare a Venezia. Alla fine ho spostato tutto di due settimane.“

La coppia rivela dei dettagli inediti sulle nozze: “Sarà a Venezia a fine estate: vogliamo che sia un matrimonio divertente, saremo 150 persone, forse 160. ” La Divina dichiara: “Io me lo immagino spettacolare, solo sposarsi lì con quel panorama… La chiesa è bellissima, anche se non era la nostra prima scelta: per la Biennale d’arte hanno messo un’istallazione dentro quella che volevamo“. Sui figli l’ex nuotatrice rivela: “Figli? Lui non vede l’ora. Io gli ho messo solo una condizione: no fino alle nozze, che devo bere“.

