Finalmente, il rapper si sbilancia sul rapporto con la cantante ma la sua risposta è abbastanza ambigua e criptica.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera riguardo al suo nuovo videoclip del brano Dubbi, Marracash risponde su Elodie. Il gossip nell’ultimo periodo ha parlato di un ritorno di fiamma tra i due, sarà vero? A rispondere è lo stesso rapper, seppur in modo molto criptico.

Le dichiarazioni di Marracash su Elodie

Elodie

Come riporta Gossip e TV, Marracash rivela in che rapporti è con la cantante Elodie con la quale ha avuto una relazione terminata nel 2021. Il rapper dichiara: “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.

Sebbene il parlarne si possa considerare un passo avanti, di certo questa risposta non soddisferà a pieno le cronache rosa. In effetti è da tempo che i due vengono avvistati insieme. L’ultima volta i paparazzi li hanno beccati mentre uscivano dall’appartamento di lei. Che sia solo amicizia o un rapporto ancora poco definito?

Non è ancora del tutto chiaro ma sicuramente i due non hanno una relazione stabile o come la si intende normalmente. Ciò che è abbastanza evidente che Elodie e Marracash continuano a frequentarsi e volersi molto bene. Per ora, sembra che questo debba bastare ai fan della coppia che sperano ancora in un ritorno di fiamma.

Da parte della cantante, invece, non sono ancora arrivate comunicazioni, annunci o smentite ma il silenzio più totale sulla questione. D’altronde si sa che Elodie sia abbastanza riservata sulla sua vita privata.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG