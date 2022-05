38 anni oggi per Emma Marrone che ha festeggiato in modo particolare con tanto di lacrime finite poi sui social. Ecco cosa è successo.

Emma Marrone è senza dubbio una delle artiste più apprezzate nel panorama canoro italiano. Diventata famosa dopo Amici, la donna ha intrapreso una carriera importante non solo nella musica ma in generale anche nello spettacolo facendosi amare ancora di più dai fan e dagli spettatori. Oggi, nel giorno del suo 38esimo compleanno, la conferma di questo feeling col pubblico che è davvero immenso. Un rapporto che l’ha portata ad un momento di pianto a dirotto con tanto di lacrime apparse sui social.

Emma Marrone: compleanno e lacrime

Emma Marrone

A rendere partecipi tutti di come sta passando fin qui il suo 38esimo compleanno, è stata la stessa Emma Marrone che sui social ha condiviso diverse stories Instagram nelle quali le persone le facevano gli auguri. In due in particolare, però, è lei in diretta a far vedere qualche momento della sua giornata.

Dopo aver ricevuto una candelina su una merenda, ecco il momento più tenero e sentito, quello di un videomessaggio o forse solo di un vocale, di una fan. A farglielo sentire è stata la sua assistente Francesca Savini che ha immortalato quel momento.

“Ciao Emma e tanti auguri. Ci hai donato più di quanto in questi anni ti sia stato restituito. Con te, abbiamo imparato a non temere la paura. A far sentire le nostre voci. A lottare in ciò in cui crediamo. Grazie per essere al nostro fianco”. Queste le parole di una fan di Emma che, come reazione, hanno ricevuto grande commozione da parte della cantante.

Emma, infatti, è scoppiata in lacrime con l’amica Francesca che ha ripreso tutto. Per fortuna poi le cose sono andate per il meglio con altre stories dal tono meno malinconico e più felice.

