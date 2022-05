La lotta tra l’ex naufraga e l’opinionista è continuata anche da Barbara D’Urso dove le due si sono scontrate senza esclusione di colpi.

Laura Maddaloni, a Pomeriggio Cinque, ha avuto un ulteriore confronto con Vladimir Luxuria in presenza anche di suo marito Clemente Russo. Gli animi però, non si sono placati tra le due e la discussione si è accesa anche in studio. Poi l’opinionista ha anche parlato delle accuse della naufraga a Nicolas Vaporidis.

Il botta e risposta tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria

Come riporta Caffeina, Laura Maddaloni esplode nei confronti dell’opinionista: “Se mi hanno eliminata è colpa tua. Me lo devi dire tu, ti ho sempre stimata e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stata un valore aggiunto, ci tenevo troppo a piacerti probabilmente. Hai un ruolo ed è ovvio che se dici qualcosa vale. Hai sempre combattuto contro l’ignoranza della gente che ti criticavano per l’apparenza. E hai fatto lo stesso con me, hai forse dimenticato tutto e tu non sai proprio niente di me”.

La replica di Luxuria arriva tempestiva: “Non è vero, all’inizio mi sembravi schietta e io non ho fatto niente comunque, hai fatto tutto tu. Sei stata una grande campionessa e una grande madre, come naufraga però non mi sei piaciuta. La gente ti avrebbe mandata via lo stesso anche se non avessi detto niente, sei stata aggressiva”.

A Pomeriggio 5 il botta e risposta tra le due è continuato. La Maddaloni ha dichiarato: “Donna aggressiva non mi è piaciuto, mi ha etichettato così” a quel punto, Vladimir risponde: “L’ho fatto con tantissimi naufraghi, anche con Floriana, che però a differenza di Laura non ha detto che ho influenzato il pubblico”. “Per me – ha continuato Vladimir parlando di Laura Maddaloni – tu hai avuto un atteggiamento verbale aggressivo. Un linguaggio aggressivo, hai fatto anche delle cose che non mi sono piaciute”.

Poi l’opinionista continua: “Hai fatto un’accusa terribile a Nicolas, terribile perché non vera“. A questo punto, l’ex naufraga sbotta: “Non vera perché tu c’eri? Tu c’eri? Ma non c’eri. L’hai voluto buttare fuori. Io ho un patto con Nicolas, tu non c’eri. Questa è una cattiveria, questa cosa qua non doveva uscire dal programma. Ci siamo chiariti io e lui. Tu c’eri quando mi è venuto testa e testa?“

